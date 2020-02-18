2020-02-18T14:42:04+03:00
Происшествия

В Самаре на Фрунзенском мосту погиб крановщик

Смертельные травмы мужчина получил из-за покатившегося по уклону автокрана
Анастасия ФИЛАТОВА
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Это уже второе смертельное ЧП на Фрунзенском мосту за этот годЭто уже второе смертельное ЧП на Фрунзенском мосту за этот годФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре произошел еще один несчастный случай на Фрунзенском мосту, который закончился гибелью человека. На минувшей неделе там погиб один из рабочих.

12 февраля на территории площадки «Мостовой переход «Фрунзенский» машинист крана, который работал в фирме, зарегистрированной в Москве, получил серьезную травму. Все произошло в результате самопроизвольного движения автокрана под уклон, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Напомним, что ранее на Фрунзенском мосту тоже произошла смертельная трагедия. В начале января оттуда упал мужчина. Он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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