«А я вовсе не колдунья»: в Самаре аферистка «сняла порчу» с женщины за золотые украшения на 3 млн рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:17:52+03:00

Доверчивая дама хотела вернуть любимого, но нажила себе еще больше проблем

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В Самаре полицейские задержали колдунью, которая оставила 43-летнюю женщину без золотых украшений за 3 млн рублей. Сообщение о преступлении в полицию поступило в декабре 2019 года.

- Женщина рассказала, что в сентябре прошлого года она нашла в соцсети объявление об оказании магических услуг. Она хотела снять с себя порчу и возобновить отношения со знакомым мужчиной. Для этого женщина позвонила по указанному телефону и связалась с «колдуньей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Колдунья» сказала, что сможет помочь женщине. Для этого ей нужно было провести магический обряд, а для него — ювелирные украшения из золота. Самарчанка переслала требуемое злоумышленнице через курьерскую службу. Обратно свои драгоценности женщина так и не получила, от проблем избавиться тоже не вышло.

Девушка называла себя в соцсетях колдуньей и обещала помочь женщине с личными проблемамиФото: ГУ МВД России по Самарской области

По факту произошедшего стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Недавно полицейские нашли и задержали злоумышленницу. Ею оказалась безработная 26-летняя жительница Самарской области, которая ранее судима не была. В ходе опроса девушка рассказала, что сдала украшения в ломбард. Сейчас она находится под стражей.

Полицейские предполагают, что девушка может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям. Они просят всех, кто мог пострадать от действий мошенницы, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 020, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU