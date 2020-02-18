В Самаре на площади Куйбышева бесплатно раздадут 10 тысяч блинов

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:39:54+03:00

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В понедельник, 24 февраля, стартует масленичная неделя. Завершится она 1 марта. В этот период в Самаре пройдут различные праздничные мероприятия. Главной площадкой масленичных гуляний по традиции станет площадь имени В.В. Куйбышева.

- Как и в прошлые годы центр площади будет украшать фигура Маслены. Основные праздничные гулянья пройдут 1 марта. В этот день гостей ждет бесплатное угощение. Для этого приготовят 10 тысяч блинов, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

С 28 февраля по 1 марта с 12 до 20 часов на площади Куйбышева будет работать усадьба Деда Мороза. Там можно будет встретить главную героиню праздника — Весну. 29 февраля начнет работать город мастеров, где будут представлены изделия из соломки, глиняные и вязаные игрушки, керамика и др. 1 марта на площади выступят лучшие творческие коллективы города и области, а также выступят кукольные театры. Кроме того, самарцев ждут народные забавы: бои подушками, перетягивание каната и ходьба на ходулях. Также все желающие смогут поучаствовать в конкурсе и изготовить ростовую куклу Маслену. Лучшие работы выставят на площади Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU