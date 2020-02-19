2020-02-19T09:25:08+03:00
Спорт

Гандбольная «Лада» с минимальным отрывом уступила «Астраханочке»

Девушкам из Самарской области не помогли девять заброшенных мячей Елены Михайличенко
Владислав КИРСАНОВ
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В упорном поединке «Лада» не смогла добиться положительного результата ФОТО: пресс-служба ГК «Лада»В упорном поединке «Лада» не смогла добиться положительного результата ФОТО: пресс-служба ГК «Лада»
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Вчера, 18 февраля, в Тольятти состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу. Местная «Лада», занимающая второе место в турнирной таблице, принимала «Астраханочку», расположившуюся на пятой строчке.

– Поединок сложился для хозяек крайне напряженно. После первой половины игры соперников разделял всего один мяч. К сожалению для местной публики, этот разрыв сохранился до конца игры, – сообщает пресс-служба тольяттинских девушек.

31:32 – поражение «Лады». Самыми результативными в ее составе стали Елена Михайличенко и Юлия Какмоля. На их счету по девять результативных бросков. Следующий матч спортсменки из Самарской области проведут 23 февраля на выезде. Их соперницами станет «Ставрополье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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