2020-02-19T09:22:22+03:00
Общество

Крупный пожар в историческом центре Самары: на улице Фрунзе сгорел жилой дом

Площадь пожара составила 200 квадратных метров [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Из здания было эвакуировано шесть человекИз здания было эвакуировано шесть человекФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В ночь на среду, 19 февраля, в Самаре произошло ЧП. На улице Фрунзе, 10 загорелся жилой дом. Из него эвакуировали шестерых человек. Пожару был присвоен ранг № 2.

– Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал. Угрозы возгорания соседних домов не было, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Для ликвидации происшествия в исторический центр города прибыли 85 человек личного состава и 26 единиц техники. Справиться с огнем удалось за несколько часов. Теперь специалистам предстоит установить причины произошедшего.

Пожар в двухэтажке на улице Фрунзе в Самаре 19.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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