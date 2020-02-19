Крупный пожар в историческом центре Самары: на улице Фрунзе сгорел жилой дом
В ночь на среду, 19 февраля, в Самаре произошло ЧП. На улице Фрунзе, 10 загорелся жилой дом. Из него эвакуировали шестерых человек. Пожару был присвоен ранг № 2.
– Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал. Угрозы возгорания соседних домов не было, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Для ликвидации происшествия в исторический центр города прибыли 85 человек личного состава и 26 единиц техники. Справиться с огнем удалось за несколько часов. Теперь специалистам предстоит установить причины произошедшего.
Пожар в двухэтажке на улице Фрунзе в Самаре 19.02.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU