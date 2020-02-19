Крупный пожар в историческом центре Самары: на улице Фрунзе сгорел жилой дом

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:22:22+03:00

Из здания было эвакуировано шесть человек Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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В ночь на среду, 19 февраля, в Самаре произошло ЧП. На улице Фрунзе, 10 загорелся жилой дом. Из него эвакуировали шестерых человек. Пожару был присвоен ранг № 2.

– Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал. Угрозы возгорания соседних домов не было, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Для ликвидации происшествия в исторический центр города прибыли 85 человек личного состава и 26 единиц техники. Справиться с огнем удалось за несколько часов. Теперь специалистам предстоит установить причины произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/761668" frameborder="0"></iframe> Пожар в двухэтажке на улице Фрунзе в Самаре 19.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU