Самарцы увеличили траты на подарки любимым на треть

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:55:48+03:00

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ВТБ провел исследование расходов жителей Самарской области, которые они произвели по случаю Дня всех влюбленных. В нем учитывались транзакции, совершенные в POS-терминалах, эквайером которых выступает банк в период с 13 по 15 февраля. В Самаре наибольший рост — на 67% — зафиксирован в магазинах цветов, в 1,5 раза вырос оборот в барах, на четверть – в ресторанах. При этом пиковую активность жители губернии показали в субботу, когда доля операций заняла больше половины от всех данных за праздничные дни.

Больше всего (свыше 8,5 млн рублей) самарцы потратили в ресторанах, всего там было совершено 14,7 тысяч транзакций. На втором месте по объему праздничных трат — магазины цветов, где потрачено 4,5 млн рублей. Средний счет за один букет в Самаре составляет около 1000 рублей и сохраняется на этом уровне второй год подряд.

В сувенирных магазинах владельцы банковских карт потратили свыше 670 тысяч рублей, в барах и клубах — почти более 500 тысяч рублей. При этом средний чек в данной категории не превышает 600 рублей, по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 16%.

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ИСТОЧНИК KP.RU