Хоккейная «Лада» узнала соперника по плей-офф
Стали известны пары соперников, которые встретятся в рамках 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги. Тольяттинская «Лада» получила в соперники «Нефтяник» из Альметьевска. Первые два поединка пройдут на площадке автозаводцев.
– Команда из Самарской области заняла второе место в Конференции 1, а клуб из Татарстана – седьмой в Конференции 2. Матчи пройдут 23, 24, 27, 28 февраля, а также 2, 5 и 8 марта, если потребуется, – сообщает сайт лиги.
Серия противостояний проводится до четырех побед, соответственно, коллективы могут провести друг против друга семь встреч.
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ИСТОЧНИК KP.RU