В Самаре на Московском шоссе маршрутка врезалась в ограждение: пострадали пассажиры

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:28:31+03:00

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Вечером во вторник, 18 февраля, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе пересечения с улицей Георгия Димитрова маршрутка № 96 врезалась в металлическое ограждение.

- У маршрутки тормоза отказали, и водитель въехал в забор. Я спереди сидел, - поделился в соцсетях один из очевидцев происшествия.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что за рулем микроавтобуса находился 28-летний молодой человек. По предварительным данным полицейских, водитель не обеспечил постоянного контроля за движением и наехал на ограждение. В ДТП пострадали два человека: 32-летняя и 49-летняя пассажирки маршрутки. Их увезли в больницу. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU