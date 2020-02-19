В Самаре на Московском шоссе маршрутка врезалась в ограждение: пострадали пассажиры
Вечером во вторник, 18 февраля, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе пересечения с улицей Георгия Димитрова маршрутка № 96 врезалась в металлическое ограждение.
- У маршрутки тормоза отказали, и водитель въехал в забор. Я спереди сидел, - поделился в соцсетях один из очевидцев происшествия.
В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что за рулем микроавтобуса находился 28-летний молодой человек. По предварительным данным полицейских, водитель не обеспечил постоянного контроля за движением и наехал на ограждение. В ДТП пострадали два человека: 32-летняя и 49-летняя пассажирки маршрутки. Их увезли в больницу. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU