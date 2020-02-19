«Беруши» для спутников: самарские ученые придумали, как защитить космические аппараты от шума
Ученые Самарского университета разрабатывают защиту космических аппаратов от сильного шума, который возникает при запуске ракет-носителей. Так называемые «беруши» для спутников помогут увеличить объем и вес выводимых на орбиту грузов. Исследовательские работы намечены на 2020-2021 годы.
– При запуске и во время полета ракеты-носителя выделяется большое количество акустической энергии, которая оказывает мощное звуковое давление на саму ракету и ее полезную нагрузку - около 160 дБ, – говорится в сообщении инженеров.
Такое шум вызывает сильную вибрацию, что негативно сказывается на работе систем спутников. Однако дать точный прогноз, насколько удастся увеличить вес и объем полезной нагрузки ракеты-носителя, пока нельзя. Но ученые уверены в положительном экономическом эффекте. Отметим, что сейчас запуск на орбиту 1 кг груза оценивается в десятки тысяч долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU