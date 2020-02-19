2020-02-19T10:49:02+03:00
Общество

«Беруши» для спутников: самарские ученые придумали, как защитить космические аппараты от шума

Инженеры уверены в экономическом эффекте разработки
Владислав КИРСАНОВ
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Исследования будут проходить в 2020-2021 годах ФОТО: Самарский университетИсследования будут проходить в 2020-2021 годах ФОТО: Самарский университет
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Ученые Самарского университета разрабатывают защиту космических аппаратов от сильного шума, который возникает при запуске ракет-носителей. Так называемые «беруши» для спутников помогут увеличить объем и вес выводимых на орбиту грузов. Исследовательские работы намечены на 2020-2021 годы.

– При запуске и во время полета ракеты-носителя выделяется большое количество акустической энергии, которая оказывает мощное звуковое давление на саму ракету и ее полезную нагрузку - около 160 дБ, – говорится в сообщении инженеров.

Такое шум вызывает сильную вибрацию, что негативно сказывается на работе систем спутников. Однако дать точный прогноз, насколько удастся увеличить вес и объем полезной нагрузки ракеты-носителя, пока нельзя. Но ученые уверены в положительном экономическом эффекте. Отметим, что сейчас запуск на орбиту 1 кг груза оценивается в десятки тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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