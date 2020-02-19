Самарская область может стать одним из ведущих российский центров медицинского туризма
В Самаре обсудили перспективы развития цифровой медицины. Тему подняли на совещании с участием губернатора региона Дмитрия Азарова, зампредседателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а также федеральных чиновников.
Так, участники совещания обсудили расширение возможностей телемедицины. Отметим, что эта сеть объединила уже 181 медучреждение региона. Только в прошлом году самарские больницы провели более 2000 телемедицинских консультаций. Также за Самарской областью могут закрепить статус одного из ведущих российских центров медицинского туризма.
- Уже сегодня наша губерния входит в ТОП-10 регионов, перспективных в плане развития медицинского туризма, экспорта медицинских услуг и привлечения иностранных пациентов, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.
Глава региона также поддержал инициативу по расширению визового режима для въезжающих в Россию с целью медицинского туризма.
ИСТОЧНИК KP.RU