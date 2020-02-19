2020-02-19T14:56:02+03:00
Общество

Самарская область может стать одним из ведущих российский центров медицинского туризма

Уже сейчас губерния входит в ТОП-10 перспективных в этом направлении регионов
Илона МАЙСКАЯ
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Развитие медицины, в том числе цифровой, обсудили на совещании с участием федеральных чиновниковРазвитие медицины, в том числе цифровой, обсудили на совещании с участием федеральных чиновниковФото: Twitter.com
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В Самаре обсудили перспективы развития цифровой медицины. Тему подняли на совещании с участием губернатора региона Дмитрия Азарова, зампредседателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, а также федеральных чиновников.

Так, участники совещания обсудили расширение возможностей телемедицины. Отметим, что эта сеть объединила уже 181 медучреждение региона. Только в прошлом году самарские больницы провели более 2000 телемедицинских консультаций. Также за Самарской областью могут закрепить статус одного из ведущих российских центров медицинского туризма.

- Уже сегодня наша губерния входит в ТОП-10 регионов, перспективных в плане развития медицинского туризма, экспорта медицинских услуг и привлечения иностранных пациентов, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона также поддержал инициативу по расширению визового режима для въезжающих в Россию с целью медицинского туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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