2020-02-20T10:01:33+03:00
Общество

В Самаре автобусы № 3 и № 13 поедут в поселок Шмидта по-новому

У автобусов скорректируют расписание, так как поменяется площадка для отстоя
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Автобусы пустят по скорректированному расписаниюАвтобусы пустят по скорректированному расписанию
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Автобусы № 3 и № 13 с четверга, 20 февраля, начнут ходить по несколько скорректированному расписанию. Дело в том, что раньше отстойная техническая площадка у них была на площади Революции и на Губернском рынке, соответственно. Жителям это было не всегда удобно, например,пассажирам приходилось пересаживаться на автобус такого же маршрута, если они хотели доехать из центра города (например, от остановок «Улица Ленинградская», «Улица Галактионовская», «Дом промышленности») до площади Революции.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, теперь для технических перерывов автобусы № 3 и 13 будут пользоваться отстойно-разворотной площадкой на кольце улицы Речной - на конечной остановке в поселке Шмидта.

Все остановки останутся прежними, немного сдвинется расписание. При этом первые рейсы будут отправляться в то же время: автобус № 3 в 6.33 будет отъезжать с площади Революции, а в 7.00 - с улицы Речной, а автобусы № 13 в 07.08 - с Губернского рынка, в 7:00 - с улицы Речной.

Еще одна хорошая новость: транспортное предприятие по просьбам граждан планирует выпустить на эти маршруты новые автобусы «МАЗ».

КОНКРЕТНО

Маршрут №3:

От площади Революции: 6:33, 7:20, 8:10, 9:24, 10:24, 12:24, 13:24, 15:54, 16:54, 17:54, 19:54. От пос. Шмидта: 7:00, 7:50, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:25.

Маршрут №13:

От Губернского рынка: 7:08, 8:05, 10:02, 11:02, 13:02, 14:02, 15:02, 17:37, 18:37, 19:37. От пос. Шмидта: 7:33, 9:30, 10:30, 12:30, 13:30, 14:30, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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