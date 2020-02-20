Зарешали в овертайме: БК «Самара» в гостях вырвал победу у «Урала»
Вчера, 19 февраля, в Екатеринбурге состоялся очередной матч баскетбольной Суперлиги. Местный «Урал» принимал «Самару». Хозяева очень мощно начали поединок, заставив гостей постоянно их догонять.
К концу основного времени счет на табло был равный. Соперникам пришлось решить исход игры в добавленное время: там самарцы смогли вырвать победу. 94:90 – победа «Самары», самыми результативными в ее составе стали Байден Джаксен с 22 очками и Владимир Пичкуров, набравший 20 баллов.
– Мы выиграли, это главное. Напряженная игра, в которой мы, к сожалению, занервничали, получили несколько ненужных фолов. Соперник играл жестко, и мы не сдержались. В овертайме нам больше повезло, – заявил главный тренер самарского клуба Игорь Грачев.
Следующий матч волжане, для которых эта победа стала 11-й подряд, проведут также в гостях. В субботу, 22 февраля, в Москве лидер чемпионата сыграет против «Руны-Баскет».
ИСТОЧНИК KP.RU