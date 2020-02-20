Экс-главный тренер «Спартака»: Соболеву нужно было остаться в «Крыльях»

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:25:03+03:00

Специалист считает, что в стане красно-белых форвард не будет часто играть

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями относительно перехода в столичную команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Напомним, игрок забил за самарцев 10 голов в 18 матчах и отправился в аренду в состав красно-белых.

– В такую команду Соболеву еще рано переходить. Надо было подождать до лета… Саша — сибирский парень, очень откровенный, и если сейчас сядет на скамейку, то это может ударить по его психологии. А в «Крыльях» он продолжал бы много играть, забивать, – цитирует Аленичева «Советский спорт».

По мнению специалиста, сейчас Соболев не готов к тому давлению, которое на него теперь будет оказываться. На данный момент «Спартак» располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. КС отстают от них на четыре очка и идут 15-ми.

ИСТОЧНИК KP.RU