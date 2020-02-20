Остаться в живых: военный оркестр самарской Росгвардии перепел «Последнего героя»
Самарский военный оркестр Росгвардии решил удивить горожан в честь своего профессионального праздника - дня образования военно-оркестровой службы Росгвардии. Оркестр записал кавер на песню «Последний герой» группы Би-2, получилось впечатляюще. Клип смонтировали из кадров тренировок и операций бойцов СОБРа. Кажется, что песню писали точно под них.
- Если думаете, что военные только марши могут играть, то вы ошибаетесь. К профессиональному празднику мы с ребятами решили устроить премьеру песни, - представил ролик у себя на странице руководитель пресс-службы Росгвардии Антон Ивойлов.
Зрители уже оценили и хорошее исполнение, и отличное музыкальное сопровождение, и точность подобранных кадров.
- «Не свой, не чужой, последний герой» - и правда, как будто про вас, - пишет зрительница Алина.
Би-2. "Последний герой" (военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области).
ИСТОЧНИК KP.RU