2020-02-20T09:39:05+03:00
Общество

Оказались в холодном плену: в Самаре сотрудники ДПС спасли семью, у которой сломалась машина

Женщина в автомобиле не могла самостоятельно передвигаться
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Оперативные действия сотрудников помогли спастись женщинеОперативные действия сотрудников помогли спастись женщинеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Рядом с Кировским мостом в Самаре произошло ЧП. Семья ехала в больницу на прием к врачу, когда у них сломалась машина. Супруга по состоянию здоровья не могла двигаться сама, а переохлаждение очень пагубно сказалось бы на ее самочувствии. Муж обратился за помощью к сотрудникам ДПС, которые несли службу рядом.

– Инспекторы незамедлительно пришли на помощь людям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации. Один из них проследовал с водителем в автомагазин, а второй пересадил женщину в патрульный транспорт, укрыв своим бушлатом, – сообщили в пресс-службе областного главка.

Благодаря оперативным действиям полицейских удалось не только спасти женщину, но и починить автомобиль. Самарцы поблагодарили сотрудников за их профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина из Сызрани после расставания с возлюбленным присвоила его 1,7 млн рублей
Оказались в холодном плену: в Самаре сотрудники ДПС спасли семью, у которой сломалась машина
Остаться в живых: военный оркестр самарской Росгвардии перепел «Последнего героя»
Экс-главный тренер «Спартака»: Соболеву нужно было остаться в «Крыльях»
В Самаре на площади Революции автобусу выбило лобовое стекло после ДТП
Зарешали в овертайме: БК «Самара» в гостях вырвал победу у «Урала»
В Самаре автобусы № 3 и № 13 поедут в поселок Шмидта по-новому
Чтобы подрядчикам заплатили: Фонду капремонта в Самарской области дадут 700 млн рублей из бюджета
Врачи налево, машины направо: жителям Самары скорую помощь окажет «Ростех»
Это экономическое преступление? Журналисты разбираются, что толкнуло на преступление калининградского убийцу
Ставь подпись: Самаре хотят присвоить звание «Город трудовой доблести»
Не надо ничего скрывать! Ресурсников в Самаре попросили писать на квитанциях, где платить за их услуги без комиссии
Большая вписка: жительница Самарской области зарегистрировала в доме 29 человек
Россельхозбанк выступил партнером Дня российской науки в сызранском филиале СГЭУ
В Самаре арестовали мужчину, убившего трехмесячную дочь утюгом и выбросившего ее тело на свалку
«Тойота» с сюрпризом: из тайников внутри иномарки изъяли 20 кг героина