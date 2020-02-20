Оказались в холодном плену: в Самаре сотрудники ДПС спасли семью, у которой сломалась машина

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:39:05+03:00

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Рядом с Кировским мостом в Самаре произошло ЧП. Семья ехала в больницу на прием к врачу, когда у них сломалась машина. Супруга по состоянию здоровья не могла двигаться сама, а переохлаждение очень пагубно сказалось бы на ее самочувствии. Муж обратился за помощью к сотрудникам ДПС, которые несли службу рядом.

– Инспекторы незамедлительно пришли на помощь людям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации. Один из них проследовал с водителем в автомагазин, а второй пересадил женщину в патрульный транспорт, укрыв своим бушлатом, – сообщили в пресс-службе областного главка.

Благодаря оперативным действиям полицейских удалось не только спасти женщину, но и починить автомобиль. Самарцы поблагодарили сотрудников за их профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU