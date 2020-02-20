Женщина из Сызрани после расставания с возлюбленным присвоила его 1,7 млн рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:19:12+03:00

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В Сызрани деньги разрушили пару, жившую в гражданском браке. Дело в том, что мужчина доверил своей возлюбленной свои банковские карты и другие счета. Примерно в это же время местный житель продал свою квартиру. Но, придя в банк, узнал неприятные новости.

– Его «супруга» сняла деньги и перевела их на свой счет. На просьбу вернуть средства она ответила отказом, так как была уверена, что половина принадлежит ей. Мужчине ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Высшая инстанция приняла сторону гражданского мужа, а его уже бывшей возлюбленной предстояло вернуть 1,7 млн рублей. Судебные приставы пригрозили женщине арестом автомобиля. После этого все деньги были возвращены владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU