2020-02-20T10:19:12+03:00
Общество

Женщина из Сызрани после расставания с возлюбленным присвоила его 1,7 млн рублей

Дама решила, что половина денег ее молодого человека, принадлежит ей
Владислав КИРСАНОВ
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Суд принял сторону мужчины, а девушке предстояло вернуть деньгиСуд принял сторону мужчины, а девушке предстояло вернуть деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани деньги разрушили пару, жившую в гражданском браке. Дело в том, что мужчина доверил своей возлюбленной свои банковские карты и другие счета. Примерно в это же время местный житель продал свою квартиру. Но, придя в банк, узнал неприятные новости.

– Его «супруга» сняла деньги и перевела их на свой счет. На просьбу вернуть средства она ответила отказом, так как была уверена, что половина принадлежит ей. Мужчине ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Высшая инстанция приняла сторону гражданского мужа, а его уже бывшей возлюбленной предстояло вернуть 1,7 млн рублей. Судебные приставы пригрозили женщине арестом автомобиля. После этого все деньги были возвращены владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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