2020-02-20T10:56:30+03:00
Общество

Сегодня в Самаре закроют каток на площади Славы

Его обещают снова открыть в конце текущего года
Владислав КИРСАНОВ
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За несколько месяцев его посетило порядка 20 тысяч человек ФОТО: https://twitter.com/SamRegion_Press/За несколько месяцев его посетило порядка 20 тысяч человек ФОТО: https://twitter.com/SamRegion_Press/
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В четверг, 20 февраля, в Самаре закроют каток на площади Славы. Как сообщил департамент информационной политики губернатора Самарской области в твиттере, за несколько месяцев его посетило более 20 тысяч человек.

– Место отдыха завершает свою работу в этом сезоне в связи с погодными условиями, – говорится в сообщении.

Организаторы обещают, что каток возобновит свою работу в декабре текущего года. Ранее представители власти объясняли, что катки с натуральным льдом при плюсовых температурах требуют повышенных мер безопасности и технической корректировки льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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