Ретро-почта в Самаре прошла государственную экспертизу

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:40:03+03:00

Теперь можно будет приступить к выполнению работ ФОТО: Сайт Александра Хинштейна

Реставрация объекта обойдется в 50 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Александр Хинштейн побывал в доме купца Иванова, который располагается на улице Молодогвардейской. Там в ближайшее время начнется реставрация здания, которое в будущем станет музеем почты.

– На данный момент госэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ. На их выполнение 33 миллиона рублей будет выделено «Почтой России» и 18,5 миллионов – в рамках проекта «Историческая память», – говорится на сайте Хинштейна.

В здании отреставрируют фасад и интерьеры, а также обновят инженерные сети. При этом авторы проекта обещают сохранить аутентичные элементы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилась визуализация ретро-почты на улице Молодогвардейской в Самаре

Сейчас идет проработка проекта реконструкции здания (подробности)

Ретро-почта с интерьерами 19 века в Самаре обойдется примерно в 50 млн рублей

Деньги поступят из бюджета (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU