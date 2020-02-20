2020-02-20T11:40:03+03:00
Общество

Ретро-почта в Самаре прошла государственную экспертизу

Реставрация объекта обойдется в 50 миллионов рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь можно будет приступить к выполнению работ ФОТО: Сайт Александра ХинштейнаТеперь можно будет приступить к выполнению работ ФОТО: Сайт Александра Хинштейна
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн побывал в доме купца Иванова, который располагается на улице Молодогвардейской. Там в ближайшее время начнется реставрация здания, которое в будущем станет музеем почты.

– На данный момент госэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ. На их выполнение 33 миллиона рублей будет выделено «Почтой России» и 18,5 миллионов – в рамках проекта «Историческая память», – говорится на сайте Хинштейна.

В здании отреставрируют фасад и интерьеры, а также обновят инженерные сети. При этом авторы проекта обещают сохранить аутентичные элементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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