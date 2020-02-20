Ретро-почта в Самаре прошла государственную экспертизу
Депутат Госдумы Александр Хинштейн побывал в доме купца Иванова, который располагается на улице Молодогвардейской. Там в ближайшее время начнется реставрация здания, которое в будущем станет музеем почты.
– На данный момент госэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ. На их выполнение 33 миллиона рублей будет выделено «Почтой России» и 18,5 миллионов – в рамках проекта «Историческая память», – говорится на сайте Хинштейна.
В здании отреставрируют фасад и интерьеры, а также обновят инженерные сети. При этом авторы проекта обещают сохранить аутентичные элементы.
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ИСТОЧНИК KP.RU