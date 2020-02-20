Проблему с переправой «Самара — Рождествено» обсудят с МЧС, «РусГидро» и транспортными компаниями

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:56:46+03:00

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В Самаре продолжают разбираться с проблемой, которая возникла в этом году на переправе до Рождествено. Туда стали ходить очень мало судов. Дело в том, что из-за теплой погоды лед на Волге вскрылся, и образовались торосы. Суда на воздушной подушке попадают в них и зачастую выходят из строя.

Так, утром 19 февраля в рейс отправились три судна, но потом два из них получили повреждения. В итоге, как рассказал заместитель директора по эксплуатации Самарского речного пассажирского предприятия Сергей Скиндер, в рабочем состоянии сейчас находится только один «Хивус». Средств на ремонт судов или закупку новых у предприятия пока нет.

Напомним, что в конце января депутаты Самарской губернской думы провели выездное совещание, где предложили ввести на маршрут «Самара — Рождествено» частников, однако многие из них сейчас работают не совсем легально.

На заседании комитета по транспорту, которое прошло в среду, 19 февраля, депутаты вновь обсудили проблему с переправой. Они отметили, что держат ситуацию на контроле. Чтобы детально разобраться в ней, народные избранники намерены организовать обсуждение на заседании общественной комиссии по транспорту. К участию хотят пригласить представителей профильных министерств, ПАО «РусГидро», МЧС и транспортных компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU