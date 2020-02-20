Сделали буквально из воздуха: в Самаре из 120 литров молока произвели 378 тонн продукции

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:28:32+03:00

По адресу регистрации не обнаружилось никакого предприятия Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Товары отправляли на реализацию в Новосибирскую область и Приморский край

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Специалисты Россельхознадзора по Самарской области выявили компанию, которая производила огромное количество продукции в столице региона. Выяснилось, что из 120 литров молока предприятие выработало 97 тонн сливочного масла и 281 тонну сыра.

– По адресу регистрации завода не оказалось никакого предприятия. Возбуждено административное производство по данному факту. Предприятие исключено из системы, – заявили в надзорном органе.

Отмечается, что вся продукция направлялась в Новосибирскую область и Приморский край. Разбираться в производстве продукции буквально из воздуха будут компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU