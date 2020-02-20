2020-02-20T12:28:32+03:00
Общество

Сделали буквально из воздуха: в Самаре из 120 литров молока произвели 378 тонн продукции

Товары отправляли на реализацию в Новосибирскую область и Приморский край
Владислав КИРСАНОВ
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По адресу регистрации не обнаружилось никакого предприятияПо адресу регистрации не обнаружилось никакого предприятияФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Специалисты Россельхознадзора по Самарской области выявили компанию, которая производила огромное количество продукции в столице региона. Выяснилось, что из 120 литров молока предприятие выработало 97 тонн сливочного масла и 281 тонну сыра.

– По адресу регистрации завода не оказалось никакого предприятия. Возбуждено административное производство по данному факту. Предприятие исключено из системы, – заявили в надзорном органе.

Отмечается, что вся продукция направлялась в Новосибирскую область и Приморский край. Разбираться в производстве продукции буквально из воздуха будут компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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