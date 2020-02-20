В Тольятти автомобилистка сбила в жилой зоне 10-летнего мальчика
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером в среду, 19 февраля, в Тольятти. Там в жилой зоне под колеса автомобиля «Черри» угодил мальчик 2009 года рождения.
- За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина. Она, двигаясь по жилой зоне со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Ворошилова, наехала на ребенка, который переходил проезжую часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП мальчик получил травму ноги. Какое-то время ему придется провести в больнице. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии автомобилистка была трезва.
ИСТОЧНИК KP.RU