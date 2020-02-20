2020-02-20T12:12:38+03:00
Происшествия

В Тольятти автомобилистка сбила в жилой зоне 10-летнего мальчика

Ребенка госпитализировали в больницу с травмой ноги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские сейчас разбираются в деталях ДТППолицейские сейчас разбираются в деталях ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером в среду, 19 февраля, в Тольятти. Там в жилой зоне под колеса автомобиля «Черри» угодил мальчик 2009 года рождения.

- За рулем иномарки находилась 45-летняя женщина. Она, двигаясь по жилой зоне со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Ворошилова, наехала на ребенка, который переходил проезжую часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП мальчик получил травму ноги. Какое-то время ему придется провести в больнице. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии автомобилистка была трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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