Сотрудники «АКОМ» награждены за многолетний труд и рационализаторство

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:34:18+03:00

В преддверии Дня города Жигулевска и Дня защитника Отечества были отмечены трудовые и общественные заслуги ветеранов предприятия

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Аккумуляторное производство АО «АКОМ» посетил с рабочим визитом и.о. главы городского округа Жигулевск С.Н. Федотов. В преддверии значимых дат – Дня города и Дня защитника Отечества – он поздравил сотрудников завода, являющегося системообразующим предприятием Жигулевска. Особо были отмечены трудовые и общественные заслуги ветеранов предприятия.

Сменный механик Алексей Владимирович Кандратьев работает на «АКОМе» с 2005 года. С первых дней проявил себя как трудолюбивый сотрудник, с высокой работоспособностью, стремлением к развитию и совершенствованию, а также талантливый рационализатор. Является одним из самых опытных наставников предприятия.

Опытным высококвалифицированным сотрудником является и наладчик Дмитрий Александрович Чернов. Он трудится на жигулевском заводе почти 17 лет и в совершенстве знает все технологические процессы. Свой опыт охотно передает молодым акомовцам, постоянно вносит значимые предложения по улучшению работы оборудования.

А.В. Кандратьеву и Д.А. Чернову были вручены Почетные грамоты администрации г.о. Жигулевск.

Также были отмечены благодарностью городских властей сотрудницы Торгового дома «АКОМ» - руководитель группы логистики Т.В. Лебедева и ведущий специалист по маркетингу и рекламе А.Н. Иванова. Обе работают в компании свыше 13 лет, достигли высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности.