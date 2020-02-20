2020-02-20T12:41:12+03:00
Общество

Перекрыли дорогу: в Сызрани несколько домов могут остаться без тепла из-за коммунального ЧП

Разобраться с проблемой на трубе коммунальщики обещают до конца рабочего дня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СызраниФото: администрация Сызрани
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Утром в четверг, 20 февраля, в Сызрани произошла коммунальная неприятность. Специалисты выявили неполадку на трубе в районе школы № 19 и ДК «Авангард».

- Пока неизвестно, был ли порыв на магистральной трубе и насколько серьезными окажутся повреждения. Сейчас специалисты МУП «ЖЭС» ведут на улице Гоголя земляные работы, - сообщили в пресс-службе администрации Сызрани.

На время работ движение в районе школы перекрыли. Автомобилистам приходится объезжать этот участок. Не исключено, что несколько домов микрорайона ЗТМ останутся без тепла. Горячую воду, предположительно, отключать не будут. Коммунальщики планируют устранить неполадки на трубе до конца рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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