Пассажиров к электричкам на ж/д вокзале в Самаре начнут пускать по-новому

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:57:53+03:00

Правила прохода к электричкам на вокзале изменятся с 21 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед поездкой на пригородном поезде самарцам придется пройти досмотр

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В Самаре с пятницы, 21 февраля, начнут действовать новые правила прохода пассажиров к электричкам на железнодорожном вокзале.

- Пройти на пригородную платформу можно будет через платформу № 1 и тоннель № 1. Поскольку в целях безопасности будут проводиться досмотровые процедуры, просим пассажиров прибывать на вокзал заранее, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Напомним, что пригородные билетные кассы находятся на первом этаже вокзала. Они работают по следующему графику:

- касса № 1 с 9:00 до 18:00, перерыв с 11:00 – 11:15, 13:30 – 14:30, выходной – суббота, воскресенье;

- касса № 2 с 8:00 до 20:00, перерыв с 09:45 – 10:00, 12:00 – 13:00, 17:30 – 17:45;

- касса № 3 с 8:00 до 20:00, перерыв с 09:45 – 10:00, 12:00 – 13:00, 17:30 – 17:45.

ИСТОЧНИК KP.RU