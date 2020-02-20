2020-02-20T13:21:20+03:00
Общество

Все больше и больше: появилось видео строительства ледового Дворца спорта на Молодогвардейской

В конце января техническая готовность объекта составляла 30%
Владислав КИРСАНОВ
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Сдача объекта назначена на середину 2021 года ФОТО: скриншот с видеоСдача объекта назначена на середину 2021 года ФОТО: скриншот с видео
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В Самаре продолжается строительство нового ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Блогер из Самары опубликовал видео с очередного этапа работ. На ролике хорошо видно, что на объекте уже готовы основания трибун, а также третий этаж.

Дворец спорта будет готов в середине 2021 года. В конце января его техническая готовность оценивалась на 30%. Тогда были выполнены строительно-монтажные работы по устройству свайных фундаментов и монолитных конструкций подземной части.

В 2020 году на объект выделят 1,7 млрд рублей, в том числе 365 млн рублей из федерального бюджета.

Cтроительство нового дворца спорта на улице Молодогвардейской / город Самара / Russia.#александркарягин #самара #samara location 53.20604 50.11686 качественная полиграфия https://greencat.su/ Занимательные исторические события и факты - https://zen.yandex.ru/media/ourhistory моя почта rus.point@mail.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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