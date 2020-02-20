2020-02-20T13:16:46+03:00
Происшествия

В Тольятти ищут водителя белой «Гранты», который сбил женщину и уехал

ДТП произошло поздно вечером 19 февраля на улице Самарской
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Очевидцев ДТП просят обращаться в полициюОчевидцев ДТП просят обращаться в полициюФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Тольятти полицейские разыскивают водителя, который вечером в среду, 19 февраля, сбил 51-летнюю женщину и уехал. Произошло все примерно в 23:10 на улице Самарской.

- Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно, белой «Грантой», в районе дома № 29 наехал на женщину, которая шла вдоль проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилист, не оказав помощи пострадавшей, уехал с места происшествия в неизвестном направлении. Женщину в дальнейшем доставили в больницу медики скорой помощи.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности водителя или его местонахождении, сообщить об этом по телефонам в Тольятти: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, или в любом регионе России по телефону 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За долги перед коммунальщиками 27 самарских квартир остались без водоотведения
В Самаре изменилось движение на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса
В Самаре борца с коррупцией поймали на взятке в полмиллиона рублей от своего подчиненного
Многодетные семьи из Самарской области получили участки рядом с мусорным полигоном
Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля
Дуэт из Тольятти выиграл финал Кубка России по фигурному катанию
Самарские депутаты планируют запретить продавать табак в киосках
В Самаре двоих сотрудников МВД заподозрили в получении взяток
На 23 февраля жителям Самары дадут пострелять из автомата Калашникова и устроят салют
Жители Самары недовольны, что в их доме идет вода с песком
В Тольятти ищут водителя белой «Гранты», который сбил женщину и уехал
Все больше и больше: появилось видео строительства ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
Пассажиров к электричкам на ж/д вокзале в Самаре начнут пускать по-новому
Перекрыли дорогу: в Сызрани несколько домов могут остаться без тепла из-за коммунального ЧП
Сотрудники «АКОМ» награждены за многолетний труд и рационализаторство
В Тольятти автомобилистка сбила в жилой зоне 10-летнего мальчика
Сделали буквально из воздуха: в Самаре из 120 литров молока произвели 378 тонн продукции