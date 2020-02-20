В Тольятти ищут водителя белой «Гранты», который сбил женщину и уехал

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:16:46+03:00

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В Тольятти полицейские разыскивают водителя, который вечером в среду, 19 февраля, сбил 51-летнюю женщину и уехал. Произошло все примерно в 23:10 на улице Самарской.

- Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно, белой «Грантой», в районе дома № 29 наехал на женщину, которая шла вдоль проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилист, не оказав помощи пострадавшей, уехал с места происшествия в неизвестном направлении. Женщину в дальнейшем доставили в больницу медики скорой помощи.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности водителя или его местонахождении, сообщить об этом по телефонам в Тольятти: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, или в любом регионе России по телефону 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU