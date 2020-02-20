2020-02-20T13:43:50+03:00
Общество

Жители Самары недовольны, что в их доме идет вода с песком

Результаты анализов будут готовы в конце месяца
Владислав КИРСАНОВ
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Елена Лапушкина попросила от ответственных лиц принять меры по улучшению качества воды ФОТО: Администрация СамарыЕлена Лапушкина попросила от ответственных лиц принять меры по улучшению качества воды ФОТО: Администрация Самары
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Вчера, 19 февраля, глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с жителями города. Одной из тем для обсуждения стало качество воды в доме №5 в переулке Водителей. Дело в том, что из крана жильцов идет холодная вода с песком. Предположительно, это было связано с повреждением на водоводе. Однако промывка труб не поменяла ситуацию.

– Специалисты Роспотребназдора области провели забор ресурса, результаты его анализа будут готовы 28 февраля. После этого станет ясно, по чьей вине это происходит, – сказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Елена Лапушкина потребовала от ответственных лиц предоставить сроки и график мероприятий по улучшению качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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