Жители Самары недовольны, что в их доме идет вода с песком

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:43:50+03:00

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Вчера, 19 февраля, глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с жителями города. Одной из тем для обсуждения стало качество воды в доме №5 в переулке Водителей. Дело в том, что из крана жильцов идет холодная вода с песком. Предположительно, это было связано с повреждением на водоводе. Однако промывка труб не поменяла ситуацию.

– Специалисты Роспотребназдора области провели забор ресурса, результаты его анализа будут готовы 28 февраля. После этого станет ясно, по чьей вине это происходит, – сказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Елена Лапушкина потребовала от ответственных лиц предоставить сроки и график мероприятий по улучшению качества воды.

ИСТОЧНИК KP.RU