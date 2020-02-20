2020-02-20T15:41:02+03:00
Общество

На 23 февраля жителям Самары дадут пострелять из автомата Калашникова и устроят салют

Жителей областной столицы ждет интересная праздничная программа на 23 февраля на набережной реки Волги
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре 23 февраля состоится праздничное мероприятие для всех жителей на набережной Волги. Начнется все в 11.00 с возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. А уже в 12.00 жителей ждут на праздничных площадках. На набережной выставят образцы боевой техники: военный УАЗ «Тигр», БТР, гаубицу, установку залпового огня «Град». Экспонатами можно будет не только любоваться, всем желающим разрешат посидеть в кабинах, залезть в люки и сделать фото на память.

Развлечения для горожан предложат все ведомства. Самарцы смогут пострелять в тире, посидеть в полицейской машине, надеть наручники, померить бронежилет.

Для тех, кто хочет проверить свою меткость, устроят мастер-класс по стрельбе из охолощенного боевого автомата Калашникова с использованием универсальной тренировочной тактической системы «Штурм». Ощутить, что такое боевое оружие, смогут участники конкурса «Отличный стрелок».

Победителям конкурсов и викторин в этот день обещают подарки. А в 21.00 на набережной в границах улиц Шостаковича и Вилоновской состоится артиллерийский салют. Дадут 30 залпов из 122 орудий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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