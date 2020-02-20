Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:34:17+03:00

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Исследовательский проект Билайн.Аналитика изучил, как абоненты Билайн готовились к Дню всех влюбленных, который традиционно отмечается 14 февраля. В преддверии праздника пользователи активнее заходили на сайты с контентом 18+ и приложения для знакомств, а в День Святого Валентина был зафиксирован резкий рост спроса со стороны мужской половины населения на каршеринг.

Согласно данным Билайн.Аналитика, накануне Дня Всех влюбленных отмечается рост числа посещений сайтов с тематикой 18+. Сильнее всего интерес к таким ресурсам возрос у абонентов Билайн из российских регионов (без учета двух столиц): объем посещений 12 февраля увеличился на 15% по сравнению с уровнем неделей ранее, а 13 февраля их посещали на 13% чаще. В целом по России с учетом Москвы и Санкт-Петербурга количество посещений сайтов 18+ 12 февраля увеличилось на 6%, а 13 февраля – на 3%.

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Пик подготовки к празднику пришелся на 12 февраля. По данным Билайн.Аналитика, в этот день количество уникальных пользователей на таких сайтах знакомств, как Tinder (18+), Badoo (18+), «Фотострана» (18+), Pure (18+) и Mamba (18+) увеличилось примерно на четверть по сравнению с уровнем предыдущей недели. Мужчины чаще всего выбирали Badoo (примерно 46% уникальных посетителей исследованных сайтов знакомств), Tinder (31% уникальных посетителей) и Pure (около 10%). В то же время среди женщин Badoo и Tinder пользовались примерно одинаковой популярностью (38% и 36% уникальных пользователей соответственно).

Количество поисковых запросов, посвященных Дню Святого Валентина, показало двукратный рост 12-13 февраля по сравнению с аналогичными днями неделей ранее. Причем женщины готовились к празднику заранее, а вот мужчины подбирали сюрпризы своим половинкам в последний момент: большая доля запросов накануне праздника приходилась на женщин, а в сам День всех влюбленных был зафиксирован резкий всплеск поисковых запросов пользователей мужского пола (их количество выросло в несколько раз). В топ-3 запросов абонентов Билайн вошли следующие темы: «что подарить на 14 февраля», «что приготовить», а также «где отметить».

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ИСТОЧНИК KP.RU