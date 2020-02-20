2020-02-20T15:06:06+03:00
Общество

Многодетные семьи из Самарской области получили участки рядом с мусорным полигоном

Министр строительства региона ответил на вопросы депутатов по этому поводу
Владислав КИРСАНОВ
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Многодетным семьям планируют подыскать другие участкиМногодетным семьям планируют подыскать другие участкиФото: Антон ЧЕРЕПОК
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Во вторник, 18 февраля, депутаты Самарской губернской думы подняли вопрос о предоставлении участков многодетным семьям. Ранее стало известно, что им выделили территорию рядом с мусорным полигоном «Преображенка». По мнению народных избранников, участки находятся в непосредственной близости к санитарной зоне. Они спросили, какие меры в связи с этим принимает министерство строительства региона.

– Санитарная зона затрагивает порядка 30 земельных участков, то есть не весь лот в 1 тысячу участков. Глава Волжского района в курсе этого вопроса. При полноценном решении по развитию объектов, а там пока построено 2 или 3 дома в максимальной удаленности от «Преображенки», должен быть рассмотрен вопрос о смене этих земельных участков, – цитирует главу минстроя Евгения Чудаева «Сититрафик».

Депутаты считают, что семьи должны получить другую землю, чтобы не обходить санитарную зону. Люди, по их мнению, не поедут на предоставленные участки. Сейчас на получение территорий претендуют 7700 семей. Эта очередь ежегодно растет, однако средств на предоставление земли в областном бюджете нет. «Комсомольская правда - Самара» будет следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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