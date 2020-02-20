За долги перед коммунальщиками 27 самарских квартир остались без водоотведения

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:09:12+03:00

Речь идет о тех, кто не платил за услуги более двух месяцев

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Представители «РКС-Самара» рассказали о борьбе с должниками. По их словам, бригады по тампонированию снова вернулись к своим работам. Так, за январь-февраль 2020 года была перекрыта канализация в 27 квартирах, собственники которых более двух месяцев не платили за услуги.

– Кроме того, продолжится установка пирамид позора и отключение должников от водоснабжения в частном секторе Самары. Тампонирование канализации в многоквартирных домах будет производиться гораздо чаще, – заявили коммунальщики.

Людям, которые вовремя не заплатили по счетам, рекомендуют обратиться в офис компании, где можно договориться о реструктуризации долга или о рассрочке.

ИСТОЧНИК KP.RU