2020-02-20T15:58:04+03:00
Общество

Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту спутник «Меридиан-М»

Космический аппарат запустили с космодрома Плесецк
Анастасия ФИЛАТОВА
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Успешный запуск ракеты обеспечили самарские двигатели / Фото: ПАО "Кузнецов"Успешный запуск ракеты обеспечили самарские двигатели / Фото: ПАО "Кузнецов"
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В четверг, 20 февраля, в 11:23 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета космического назначения «Союз-2.1а», которая была изготовлена на самарском РКЦ «Прогресс». Успешный ее запуск обеспечили двигатели РД-107А/108А, выпуском которых занимается еще одно самарское предприятие - ПАО «Кузнецов».

- Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1а» двигатели отработали штатно. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время, - сообщили в пресс-службе «Кузнецова».

Отметим, что ракета стартовала вместе с космическим аппаратом связи «Меридиан-М». Это был первый пуск «Союза-2.1а» с космодрома Плесецк в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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