Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту спутник «Меридиан-М»
В четверг, 20 февраля, в 11:23 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета космического назначения «Союз-2.1а», которая была изготовлена на самарском РКЦ «Прогресс». Успешный ее запуск обеспечили двигатели РД-107А/108А, выпуском которых занимается еще одно самарское предприятие - ПАО «Кузнецов».
- Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1а» двигатели отработали штатно. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время, - сообщили в пресс-службе «Кузнецова».
Отметим, что ракета стартовала вместе с космическим аппаратом связи «Меридиан-М». Это был первый пуск «Союза-2.1а» с космодрома Плесецк в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU