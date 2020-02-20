В школах Самарской области появятся «Парты Героев»
С 17 по 23 февраля в школах Самарской области будут открыты 159 именных парт. На них разместят информацию о доблестных и мужественных людях, которые учились или работали в этих учебных заведениях.
Событие проходит в рамках федерального проекта «Парта Героя». Он направлен на привлечение внимания к Героям Советского Союза, России, кавалерам Ордена Славы, участникам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов.
– Не случайно проект получил свое развитие в Год памяти и славы. Благодаря проекту ребята держат равнение на смелых и мужественных людей, являющихся примером патриотизма для подрастающего поколения, – сказала замминистра образования и науки региона Елена Пинская.
За партами будут сидеть лучшие ученики школ, а также победители различных интеллектуальных, патриотических и спортивных соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU