2020-02-20T17:31:20+03:00
Общество

В школах Самарской области появятся «Парты Героев»

За ними будут сидеть лучшие ученики образовательных центров
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в регионе появятся 159 таких партВсего в регионе появятся 159 таких партФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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С 17 по 23 февраля в школах Самарской области будут открыты 159 именных парт. На них разместят информацию о доблестных и мужественных людях, которые учились или работали в этих учебных заведениях.

Событие проходит в рамках федерального проекта «Парта Героя». Он направлен на привлечение внимания к Героям Советского Союза, России, кавалерам Ордена Славы, участникам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов.

– Не случайно проект получил свое развитие в Год памяти и славы. Благодаря проекту ребята держат равнение на смелых и мужественных людей, являющихся примером патриотизма для подрастающего поколения, – сказала замминистра образования и науки региона Елена Пинская.

За партами будут сидеть лучшие ученики школ, а также победители различных интеллектуальных, патриотических и спортивных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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