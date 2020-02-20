В Самаре семейная пара заступилась за соседку и попала под нож ее разъяренного возлюбленного

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Самаре произошло вооруженное нападение на семейную пару. Мужчина порезал супругов ножом возле дома № 3 на улице Маршала Василевского. О случившемся в полицию заявили местные жители.

- Прибывшие на место происшествия стражи порядка, увидели во дворе убегающего мужчину. Очевидцы указали на него, как на злоумышленника. После непродолжительной погони полицейские задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили правоохранители, задержанный мужчина пришел домой и начал выяснять отношения с сожительницей. За нее вступились соседи - 32-летняя женщина и ее 31-летний муж. Конфликт продолжился на улице. Там агрессивный мужчина ударил заступников возлюбленной ножом. Обоих пострадавших госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данным полицейских, задержанный - безработный 33-летний мужчина, зарегистрированный в Челно-Вершинском районе. Ранее он был судим за грабеж. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас мужчина находится под стражей. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU