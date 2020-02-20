Провел личный прием: в Самаре побывал заместитель Генерального прокурора России

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:29:47+03:00

На встрече побывали представители правоохранительных органов, а также представители бизнеса ФОТО: Генпрокуратура РФ

Он дал поручение детально разобраться в самых волнующих вопросах в регионе

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Вчера, 19 февраля, в Самару с рабочим визитом приезжал заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев. Он провел встречу с руководителями территориальных органов ФСБ, МВД, Следственного комитета.

В ходе обсуждения поднимались вопросы борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних, а также результаты работы правоохранителей по борьбе с коррупцией, экстремизмом, терроризмом и по незаконному обороту наркотиков.

– По завершении встречи Сергей Зайцев провел круглый стол с представителями предпринимательского сообщества Самарской области. Он изучил ситуацию в регионе, обсудил с бизнесменами волнующие их проблемы, – говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

В ходе приема Сергей Зайцев поручил и.о. прокурора Самарской области детально разобраться по каждому вопросу, установив личный контроль за сроками и результатами их рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU