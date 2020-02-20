2020-02-20T17:33:28+03:00
Общество

Дело экс-депутата Минахмета Халиуллова буксует в суде: народный избранник опять в больнице

Заседания по громкому уголовному делу отложили до марта
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Минахмет Халиуллов вину признавал и хотел особый порядок, но суд решил подробнее разобраться в этом делеМинахмет Халиуллов вину признавал и хотел особый порядок, но суд решил подробнее разобраться в этом делеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 февраля, в Советском районном суде снова не состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего депутата и главы Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова.

Напомним, его обвиняют в коммерческом подкупе на сумму почти в 12 млн рублей и лоббировании интересов ООО «Техстрой», которое занималось капремонтом домов.

31 июля 2018 года народного избранника задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. В ноябре 2019 года дело передали в суд, но рассмотрение его затягивается: подсудимого то и дело госпитализируют в больницу.

- Сегодня заседание также не состоялось из-за того, что Минахмет Халиуллов в больнице, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Советского районного суда.

Следующее заседание запланировано на 10 марта, однако явка Минахмета Халиуллова на него пока остается под вопросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я что, крестный отец ОПГ?" В Самаре депутата, который мог подкупать главу Фонда капремонта, отправили под арест на два месяца

Минахмет Халиуллов в суде пожаловался на грыжи и больное сердце, но ему не помогло даже поручительство главного муфтия Самарской области (подробности)

Виноват, но в колонию не отправляйте: за бывшего депутата Халиуллова в суде вступились РПЦ и муфтий

Минахмета Халиуллова обвиняют в коммерческом подкупе на сумму почти в 12 млн рублей (подробности)

Передал Архиповым больше миллиона рублей и прятался в бане: депутата Промышленного района задержали за коммерческий подкуп

В ближайшее время следователи планируют добиться ареста Минахмета Халиуллова, сам он отрицает обвинения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Много лет жил посреди болота»: в Самарской области татарская диаспора скинулась на жилье для ветерана Великой Отечественной войны
До 30 метров глубиной: в Самаре начали строительство моста через Сок
«Туман как молоко»: в Самарской области снова объявили желтый уровень опасности
По 100% предоплате скидки: продавщица мебельного магазина "развела" покупателей на 1,2 млн рублей
Дело экс-депутата Минахмета Халиуллова буксует в суде: народный избранник опять в больнице
Провел личный прием: в Самаре побывал заместитель Генерального прокурора России
В Самаре семейная пара заступилась за соседку и попала под нож ее разъяренного возлюбленного
В школах Самарской области появятся «Парты Героев»
Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту спутник «Меридиан-М»
За долги перед коммунальщиками 27 самарских квартир остались без водоотведения
В Самаре изменилось движение на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса
В Самаре борца с коррупцией поймали на взятке в полмиллиона рублей от своего подчиненного
Многодетные семьи из Самарской области получили участки рядом с мусорным полигоном
Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля
Дуэт из Тольятти выиграл финал Кубка России по фигурному катанию
Самарские депутаты планируют запретить продавать табак в киосках
В Самаре двоих сотрудников МВД заподозрили в получении взяток
На 23 февраля жителям Самары дадут пострелять из автомата Калашникова и устроят салют
Жители Самары недовольны, что в их доме идет вода с песком
В Тольятти ищут водителя белой «Гранты», который сбил женщину и уехал
Все больше и больше: появилось видео строительства ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
Пассажиров к электричкам на ж/д вокзале в Самаре начнут пускать по-новому
Перекрыли дорогу: в Сызрани несколько домов могут остаться без тепла из-за коммунального ЧП
Сотрудники «АКОМ» награждены за многолетний труд и рационализаторство
В Тольятти автомобилистка сбила в жилой зоне 10-летнего мальчика
Сделали буквально из воздуха: в Самаре из 120 литров молока произвели 378 тонн продукции