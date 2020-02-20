Дело экс-депутата Минахмета Халиуллова буксует в суде: народный избранник опять в больнице

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:33:28+03:00

Минахмет Халиуллов вину признавал и хотел особый порядок, но суд решил подробнее разобраться в этом деле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заседания по громкому уголовному делу отложили до марта

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 февраля, в Советском районном суде снова не состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего депутата и главы Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова.

Напомним, его обвиняют в коммерческом подкупе на сумму почти в 12 млн рублей и лоббировании интересов ООО «Техстрой», которое занималось капремонтом домов.

31 июля 2018 года народного избранника задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. В ноябре 2019 года дело передали в суд, но рассмотрение его затягивается: подсудимого то и дело госпитализируют в больницу.

- Сегодня заседание также не состоялось из-за того, что Минахмет Халиуллов в больнице, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Советского районного суда.

Следующее заседание запланировано на 10 марта, однако явка Минахмета Халиуллова на него пока остается под вопросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я что, крестный отец ОПГ?" В Самаре депутата, который мог подкупать главу Фонда капремонта, отправили под арест на два месяца

Минахмет Халиуллов в суде пожаловался на грыжи и больное сердце, но ему не помогло даже поручительство главного муфтия Самарской области (подробности)

Виноват, но в колонию не отправляйте: за бывшего депутата Халиуллова в суде вступились РПЦ и муфтий

Минахмета Халиуллова обвиняют в коммерческом подкупе на сумму почти в 12 млн рублей (подробности)

Передал Архиповым больше миллиона рублей и прятался в бане: депутата Промышленного района задержали за коммерческий подкуп

В ближайшее время следователи планируют добиться ареста Минахмета Халиуллова, сам он отрицает обвинения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU