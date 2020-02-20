Дело экс-депутата Минахмета Халиуллова буксует в суде: народный избранник опять в больнице
Сегодня, 20 февраля, в Советском районном суде снова не состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего депутата и главы Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова.
Напомним, его обвиняют в коммерческом подкупе на сумму почти в 12 млн рублей и лоббировании интересов ООО «Техстрой», которое занималось капремонтом домов.
31 июля 2018 года народного избранника задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. В ноябре 2019 года дело передали в суд, но рассмотрение его затягивается: подсудимого то и дело госпитализируют в больницу.
- Сегодня заседание также не состоялось из-за того, что Минахмет Халиуллов в больнице, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе Советского районного суда.
Следующее заседание запланировано на 10 марта, однако явка Минахмета Халиуллова на него пока остается под вопросом.
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