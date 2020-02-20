2020-02-20T17:57:29+03:00
Происшествия

По 100% предоплате скидки: продавщица мебельного магазина "развела" покупателей на 1,2 млн рублей

Скидки клиентам сделали, вот только товар никто из них так и не получил
Александра БУДАЕВА
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Клиенты мебельного магазина так и не получили свои заказыКлиенты мебельного магазина так и не получили свои заказы
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Всего за 4 месяца работы сотрудники мебельного магазина в Самаре обманули самарцев на 1,2 млн рублей. Все потерпевшие закупались в торговом центре "Мега Мебель-2" на ул.Партизанской, кто-то присмотрел себе там диван, другие - симпатичные кресла.

- При 100% предоплате сделаем вам скидку, - улыбались продавцы, брали деньги, оформляли документы, после чего довольные покупатели уезжали домой ждать свою мебель. Многие так и не дождались.

Хотя изначально говорили о том, что число пострадавших перевалило за 50, заявления в полицию написали 30 человек - все они оплачивали свои заказы в январе - апреле 2018 года. В октябре прошлого года под суд отправили Наталью Ч., которая заведовала работой этой торговой точки.

- Общий ущерб, по данным следствия, по этому делу превысил 1,2 млн рублей, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Железнодорожного района Самары. - Часть денег подсудимая, предположительно, потратила на оплату аренды площади в торговом центре и на зарплату двум сотрудницам.

Как так получилось, что заказы не были исполнены, сейчас разбирается суд. За мошенничество, которое ей вменяет, женщине грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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