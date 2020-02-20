«Туман как молоко»: в Самарской области снова объявили желтый уровень опасности

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:45:55+03:00

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Самарские синоптики снова предупреждают жителей области об ухудшении погоды. В Приволжском УГМС рассказали, что ночью и днем 21 февраля и в самом городе, и по области ожидается серьезный туман, а видимость на дорогах снизится до 500 метров и даже менее. И автомобилистам, и пешеходам нужно быть осторожнее из-за гололеда.

- Объявлен желтый уровень опасности, - предупреждают синоптики. – Будьте осторожны и бдительны!

Напомним, в этом году зима не устает поражать самарцев погодными аномалиям. По сведению Гидрометцентра России во второй декаде февраля средняя температура воздуха в нашем регионе ожидается выше нормы на 6.5 градусов. А в предстоящие выходные столбик термометра ночью будет держаться на отметке -4… -9 градусов, днем -1…-4.

ИСТОЧНИК KP.RU