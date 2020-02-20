2020-02-20T21:03:49+03:00
Общество

Узнают нарушителей в лицо: на самарских улицах появятся 300 умных камер, распознающих преступников

В 2020 году их установят на автовокзалах, в скверах и парках
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Полиция по-прежнему будет патрулировать улицы, но теперь на помощь стражам порядка придут умные камерыПолиция по-прежнему будет патрулировать улицы, но теперь на помощь стражам порядка придут умные камерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В 2020 году на улицах Самары появится три сотни «умных» камер видеонаблюдения, оснащенных специальной системой распознавания лиц. Об этом рассказал начальник ГУВД Самарской области Александр Винников в эфире канала «Россия-24». По его словам, такая система уже установлена на самарском железнодорожном вокзале и помогает полицейским искать людей, подозреваемых в совершении каких-либо преступлений. Умная технология анализирует видеопоток и выявляет тех, кого разыскивает полиция.

В 2020 году такие же камеры появятся в самарских скверах и парках, а также на автовокзалах. Однако, как рассказал начальник главка, на улицах по-прежнему будут ходить и патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заплатим за метры: самарцам не удалось обжаловать спорное решение о тарифах за вывоз мусора
13-летний мальчик ушел гулять по Волге и потерялся
Узнают нарушителей в лицо: на самарских улицах появятся 300 умных камер, распознающих преступников
«Много лет жил посреди болота»: в Самарской области татарская диаспора скинулась на жилье для ветерана Великой Отечественной войны
До 30 метров глубиной: в Самаре начали строительство моста через Сок
«Туман как молоко»: в Самарской области снова объявили желтый уровень опасности
По 100% предоплате скидки: продавщица мебельного магазина "развела" покупателей на 1,2 млн рублей
Дело экс-депутата Минахмета Халиуллова буксует в суде: народный избранник опять в больнице
Провел личный прием: в Самаре побывал заместитель Генерального прокурора России
В Самаре семейная пара заступилась за соседку и попала под нож ее разъяренного возлюбленного
В школах Самарской области появятся «Парты Героев»
Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту спутник «Меридиан-М»
За долги перед коммунальщиками 27 самарских квартир остались без водоотведения
В Самаре изменилось движение на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса
В Самаре борца с коррупцией поймали на взятке в полмиллиона рублей от своего подчиненного
Многодетные семьи из Самарской области получили участки рядом с мусорным полигоном
Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля
Дуэт из Тольятти выиграл финал Кубка России по фигурному катанию
Самарские депутаты планируют запретить продавать табак в киосках
В Самаре двоих сотрудников МВД заподозрили в получении взяток
На 23 февраля жителям Самары дадут пострелять из автомата Калашникова и устроят салют
Жители Самары недовольны, что в их доме идет вода с песком
В Тольятти ищут водителя белой «Гранты», который сбил женщину и уехал
Все больше и больше: появилось видео строительства ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
Пассажиров к электричкам на ж/д вокзале в Самаре начнут пускать по-новому
Перекрыли дорогу: в Сызрани несколько домов могут остаться без тепла из-за коммунального ЧП
Сотрудники «АКОМ» награждены за многолетний труд и рационализаторство
В Тольятти автомобилистка сбила в жилой зоне 10-летнего мальчика
Сделали буквально из воздуха: в Самаре из 120 литров молока произвели 378 тонн продукции