Узнают нарушителей в лицо: на самарских улицах появятся 300 умных камер, распознающих преступников

20 Февр. 2020 2020-02-20T21:03:49+03:00

В 2020 году их установят на автовокзалах, в скверах и парках

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В 2020 году на улицах Самары появится три сотни «умных» камер видеонаблюдения, оснащенных специальной системой распознавания лиц. Об этом рассказал начальник ГУВД Самарской области Александр Винников в эфире канала «Россия-24». По его словам, такая система уже установлена на самарском железнодорожном вокзале и помогает полицейским искать людей, подозреваемых в совершении каких-либо преступлений. Умная технология анализирует видеопоток и выявляет тех, кого разыскивает полиция.

В 2020 году такие же камеры появятся в самарских скверах и парках, а также на автовокзалах. Однако, как рассказал начальник главка, на улицах по-прежнему будут ходить и патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU