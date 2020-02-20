Узнают нарушителей в лицо: на самарских улицах появятся 300 умных камер, распознающих преступников
В 2020 году на улицах Самары появится три сотни «умных» камер видеонаблюдения, оснащенных специальной системой распознавания лиц. Об этом рассказал начальник ГУВД Самарской области Александр Винников в эфире канала «Россия-24». По его словам, такая система уже установлена на самарском железнодорожном вокзале и помогает полицейским искать людей, подозреваемых в совершении каких-либо преступлений. Умная технология анализирует видеопоток и выявляет тех, кого разыскивает полиция.
В 2020 году такие же камеры появятся в самарских скверах и парках, а также на автовокзалах. Однако, как рассказал начальник главка, на улицах по-прежнему будут ходить и патрули.
ИСТОЧНИК KP.RU