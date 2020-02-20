13-летний мальчик ушел гулять по Волге и потерялся

20 Февр. 2020 2020-02-20T21:02:39+03:00

Поднятые по тревоге спасатели нашли его около одного из островов

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Тольяттинские спасатели помогли вернуться домой 13-летнему мальчику, который ушел гулять по Волге и не вернулся. Тревогу в полдень подняли родители подростка. Они рассказали сотрудникам поисково-спасательного отряда, что их сын пошел погулять через речку. Паренек вышел от шестого квартала и пошел в сторону Молодецкого кургана.

- Связи с ребёнком не было, по времени он давно должен был вернуться домой. Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти на аэроглиссере отправились на поиски, - объяснили спасатели.

К счастью, история завершилась хорошо – спустя три часа подростка удалось отыскать в районе Муравьиных островов. Ребенка доставили со льда на берег и отдали родителям и полицейским. Медпомощь мальчику не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU