Заплатим за метры: самарцам не удалось обжаловать спорное решение о тарифах за вывоз мусора

20 Февр. 2020 2020-02-20T22:12:45+03:00

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Нижегородский апелляционный суд на этой неделе отказался удовлетворить жалобу самарцев, которые пытались оспорить решение взимать плату за вывоз мусора исходя из площади жилья. Напомним, коллективный иск подавали несколько самарских общественников и депутатов. Они требовали признать недействительным приказ регионального минЖКХ. Камнем преткновения послужило правило, по которому основой для расчета стали квадратные метры, то есть площадь жилья. В начале декабря областной суд также принял решение в пользу министерство энергетики и ЖКХ. После этого истцы попытали счастья в апелляционной инстанции, но все оказалось тщетным.

Напомним, в конце декабря тот же суд отменил постановление самарского областного суда, посчитавшего тарифы на вывоз отходов в городе завышенными. В результате сохранился действующий тариф в почти 600 рублей за кубометр мусора. А теперь понятно, что и норматив образования отходов все-таки рассчитают исходя из площади жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU