2020-02-20T22:12:45+03:00
Общество

Заплатим за метры: самарцам не удалось обжаловать спорное решение о тарифах за вывоз мусора

Апелляционный суд встал на сторону регионального министерства
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Тарифы и нормативы на вывоз мусора вызывают о горожан много вопросовТарифы и нормативы на вывоз мусора вызывают о горожан много вопросовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Нижегородский апелляционный суд на этой неделе отказался удовлетворить жалобу самарцев, которые пытались оспорить решение взимать плату за вывоз мусора исходя из площади жилья. Напомним, коллективный иск подавали несколько самарских общественников и депутатов. Они требовали признать недействительным приказ регионального минЖКХ. Камнем преткновения послужило правило, по которому основой для расчета стали квадратные метры, то есть площадь жилья. В начале декабря областной суд также принял решение в пользу министерство энергетики и ЖКХ. После этого истцы попытали счастья в апелляционной инстанции, но все оказалось тщетным.

Напомним, в конце декабря тот же суд отменил постановление самарского областного суда, посчитавшего тарифы на вывоз отходов в городе завышенными. В результате сохранился действующий тариф в почти 600 рублей за кубометр мусора. А теперь понятно, что и норматив образования отходов все-таки рассчитают исходя из площади жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заплатим за метры: самарцам не удалось обжаловать спорное решение о тарифах за вывоз мусора
13-летний мальчик ушел гулять по Волге и потерялся
Узнают нарушителей в лицо: на самарских улицах появятся 300 умных камер, распознающих преступников
«Много лет жил посреди болота»: в Самарской области татарская диаспора скинулась на жилье для ветерана Великой Отечественной войны
До 30 метров глубиной: в Самаре начали строительство моста через Сок
«Туман как молоко»: в Самарской области снова объявили желтый уровень опасности
По 100% предоплате скидки: продавщица мебельного магазина "развела" покупателей на 1,2 млн рублей
Дело экс-депутата Минахмета Халиуллова буксует в суде: народный избранник опять в больнице
Провел личный прием: в Самаре побывал заместитель Генерального прокурора России
В Самаре семейная пара заступилась за соседку и попала под нож ее разъяренного возлюбленного
В школах Самарской области появятся «Парты Героев»
Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту спутник «Меридиан-М»
За долги перед коммунальщиками 27 самарских квартир остались без водоотведения
В Самаре изменилось движение на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса
В Самаре борца с коррупцией поймали на взятке в полмиллиона рублей от своего подчиненного
Многодетные семьи из Самарской области получили участки рядом с мусорным полигоном
Подготовка ко Дню всех влюбленных: Билайн.Аналитика изучила необычные предпочтения россиян на 14 февраля
Дуэт из Тольятти выиграл финал Кубка России по фигурному катанию
Самарские депутаты планируют запретить продавать табак в киосках
В Самаре двоих сотрудников МВД заподозрили в получении взяток
На 23 февраля жителям Самары дадут пострелять из автомата Калашникова и устроят салют
Жители Самары недовольны, что в их доме идет вода с песком
В Тольятти ищут водителя белой «Гранты», который сбил женщину и уехал
Все больше и больше: появилось видео строительства ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
Пассажиров к электричкам на ж/д вокзале в Самаре начнут пускать по-новому
Перекрыли дорогу: в Сызрани несколько домов могут остаться без тепла из-за коммунального ЧП
Сотрудники «АКОМ» награждены за многолетний труд и рационализаторство
В Тольятти автомобилистка сбила в жилой зоне 10-летнего мальчика
Сделали буквально из воздуха: в Самаре из 120 литров молока произвели 378 тонн продукции