Заплатим за метры: самарцам не удалось обжаловать спорное решение о тарифах за вывоз мусора
Нижегородский апелляционный суд на этой неделе отказался удовлетворить жалобу самарцев, которые пытались оспорить решение взимать плату за вывоз мусора исходя из площади жилья. Напомним, коллективный иск подавали несколько самарских общественников и депутатов. Они требовали признать недействительным приказ регионального минЖКХ. Камнем преткновения послужило правило, по которому основой для расчета стали квадратные метры, то есть площадь жилья. В начале декабря областной суд также принял решение в пользу министерство энергетики и ЖКХ. После этого истцы попытали счастья в апелляционной инстанции, но все оказалось тщетным.
Напомним, в конце декабря тот же суд отменил постановление самарского областного суда, посчитавшего тарифы на вывоз отходов в городе завышенными. В результате сохранился действующий тариф в почти 600 рублей за кубометр мусора. А теперь понятно, что и норматив образования отходов все-таки рассчитают исходя из площади жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU