В Октябрьске на Волге пьяный рыбак провалился под лед

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:03:24+03:00

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В четверг, 20 февраля, на Волге в районе Октябрьска произошло ЧП. Там под лед провалился рыбак. Очевидцы помочь мужчине сами не смогли и вызвали спасателей.

- В 10:48 от очевидцев поступило сообщение, что на Волге в районе железнодорожного моста нетрезвый мужчина оказался в воде. На помощь пострадавшему незамедлительно вышла дежурная смена спасателей, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Спасатели с помощью специальных средств вытащили мужчину из промоины на твердый лед. В 12:08 они сопроводили его к берегу и передали сотрудникам полиции. От помощи медиков 49-летний рыбак отказался.

Напомним, что вчера на Волге произошло еще одно ЧП. 13-летний мальчик ушел гулять по льду реки и пропал. Его родители обратились за помощью к спасателям. Те благополучно нашли подростка. На поиски ушло около трех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU