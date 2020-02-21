2020-02-21T08:03:24+03:00
Происшествия

В Октябрьске на Волге пьяный рыбак провалился под лед

Из промоины мужчину доставали спасатели
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
Изменить размер текста:

В четверг, 20 февраля, на Волге в районе Октябрьска произошло ЧП. Там под лед провалился рыбак. Очевидцы помочь мужчине сами не смогли и вызвали спасателей.

- В 10:48 от очевидцев поступило сообщение, что на Волге в районе железнодорожного моста нетрезвый мужчина оказался в воде. На помощь пострадавшему незамедлительно вышла дежурная смена спасателей, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

Спасатели с помощью специальных средств вытащили мужчину из промоины на твердый лед. В 12:08 они сопроводили его к берегу и передали сотрудникам полиции. От помощи медиков 49-летний рыбак отказался.

Напомним, что вчера на Волге произошло еще одно ЧП. 13-летний мальчик ушел гулять по льду реки и пропал. Его родители обратились за помощью к спасателям. Те благополучно нашли подростка. На поиски ушло около трех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При поддержке ВТБ в Тольятти прошел форум по недвижимости
Самарцы пожаловались на ямы на Физкультурной
На глазах у матери: в центре Самары «девятка» сбила школьницу
Обещали за взятку помочь с госконтрактами: появились подробности задержания двоих сотрудников МВД в Самаре
В Самаре планируют построить пятиэтажный планетарий
Из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре эвакуировали 300 человек
«Динамо Самара» уступило «Новой генерации» в матче чемпионата России по мини-футболу
Валерий Меладзе выступит с концертом в Самаре
В Самарской области побиты температурные рекорды 65-летней давности
Настоящие патриоты: в Самаре задержали грабителей запчастей отечественных авто
В Самаре стартовала реконструкция здания фабрики-кухни
В Октябрьске на Волге пьяный рыбак провалился под лед
Заплатим за метры: самарцам не удалось обжаловать спорное решение о тарифах за вывоз мусора
В Тольятти 13-летний мальчик ушел гулять по Волге и потерялся
Узнают нарушителей в лицо: на самарских улицах появятся 300 умных камер, распознающих преступников
«Много лет жил посреди болота»: в Самарской области татарская диаспора скинулась на жилье для ветерана Великой Отечественной войны
До 30 метров глубиной: в Самаре начали строительство моста через Сок
«Туман как молоко»: в Самарской области снова объявили желтый уровень опасности
По 100% предоплате - скидки: продавщица мебельного магазина «развела» покупателей на 1,2 млн рублей
Дело экс-депутата Минахмета Халиуллова буксует в суде: народный избранник опять в больнице
Провел личный прием: в Самаре побывал заместитель Генерального прокурора России