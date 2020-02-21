2020-02-21T09:13:26+03:00
Общество

Настоящие патриоты: в Самаре задержали грабителей запчастей отечественных авто

Теперь два молодых человека могут получить тюремные сроки
Владислав КИРСАНОВ
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Двое молодых людей продавали награбленные запчастиДвое молодых людей продавали награбленные запчастиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В середине февраля в Самаре произошли несколько автомобильных краж. На улице Полевой неизвестные обворовали вазовскую «двенадцатую», а на проспекте Ленина пострадала «четырнадцатая». В первом случае ущерб составил 30 тысяч рублей, во втором – 15 тысяч.

– Правоохранительные органы задержали двоих молодых людей – одному из которых 29 лет, а другому 23 года. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. В ходе опроса задержанные признали свою вину, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Награбленное молодые люди продавали, а деньги тратили на себя. Теперь им предстоит ответить за свои поступки в суде. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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