2020-02-21T09:32:27+03:00
Общество

В Самарской области побиты температурные рекорды 65-летней давности

20 февраля в регионе было аномально тепло
Владислав КИРСАНОВ
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В Самаре воздух прогрелся до +5,5 градусовВ Самаре воздух прогрелся до +5,5 градусовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Представители Приволжского УГМС рассказали, что сразу 10 метеостанций Самарской области зафиксировали вчера, 20 февраля, новые температурные рекорды. Так, столбик термометра в Самаре поднялся до +5,5 градусов, что на три с половиной градуса выше, чем в 2014-м году.

– В Серноводске, Сызрани, на станции Новодевичье и в Челно-Вершинах побит рекорд 1955 года. В Аглосе, Большой Глушице, Безенчуке так тепло не было с 1958 года, в Клявлино – с 1963-го, – сообщили синоптики.

Также в Кинель-Черскассах обновлен рекорд, который держался с 2002 года. Теплее всего в минувший четверг было в Сызрани. Там температура воздуха составила +5,9°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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