Валерий Меладзе выступит с концертом в Самаре
В Самару в марте приедет один из самых популярных и любимых российских исполнителей - Валерий Меладзе. Он выступит с концертом в комплексе «МТЛ Арена».
У Валерия Меладзе неподражаемый, бархатный голос. Поет он о вечном - о любви. Каждая его песня наполнена глубоким смыслом и задевает душу. Благодаря своему таланту Валерий Меладзе не раз становился лучшим исполнителем года. Также он является обладателем многих наград и музыкальных премий.
Известный артист выступит в Самаре 9 марта. Концерт начнется в 19:00. Цена билетов - от 2500 рублей, купить их можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU