Валерий Меладзе выступит с концертом в Самаре

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самару в марте приедет один из самых популярных и любимых российских исполнителей - Валерий Меладзе. Он выступит с концертом в комплексе «МТЛ Арена».

У Валерия Меладзе неподражаемый, бархатный голос. Поет он о вечном - о любви. Каждая его песня наполнена глубоким смыслом и задевает душу. Благодаря своему таланту Валерий Меладзе не раз становился лучшим исполнителем года. Также он является обладателем многих наград и музыкальных премий.

Известный артист выступит в Самаре 9 марта. Концерт начнется в 19:00. Цена билетов - от 2500 рублей, купить их можно здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU