«Динамо Самара» уступило «Новой генерации» в матче чемпионата России по мини-футболу

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:10:27+03:00

Второй матч 14 тура чемпионата страны между «Динамо Самарой» и «Новой генерацией» пройдет также в «МТЛ Арене» в пятницу, 21 февраля.

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Мини-футбольное «Динамо Самара» потерпело обидное поражение от соседа по турнирной таблице чемпионата России «Новой генерации» из Сыктывкара. Встреча проходила в «МТЛ Арене» в Самаре в четверг, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:3. В составе волжан голом отметился Заболонков, еще один мяч футболисты из республики Коми забили себе сами, сообщает пресс-служба самарцев.

– Наша команда – самая большая загадка из всех существующих в мини-футболе, – сказал после матча наставник «Динамо Самара» Максим Горбунов. – Мы настраиваемся на команды, находящиеся в верхней части турнирной таблицы, бьемся с ними на равных, добываем в этих футбольных сражениях очки и играем из рук вон плохо с аутсайдерами чемпионата. Разочарован действием некоторых футболистов нашей команды, вышедших на сегодняшний матч без должной мотивации. Будем исправлять ситуацию. Надеюсь, что в следующем матче с настроем и желанием играть и выигрывать у наших футболистов проблем не будет.

Второй матч 14 тура чемпионата страны между «Динамо Самарой» и «Новой генерацией» пройдет также в «МТЛ Арене» в пятницу, 21 февраля. Начало встречи – в 18:30 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU