«Динамо Самара» уступило «Новой генерации» в матче чемпионата России по мини-футболу
Мини-футбольное «Динамо Самара» потерпело обидное поражение от соседа по турнирной таблице чемпионата России «Новой генерации» из Сыктывкара. Встреча проходила в «МТЛ Арене» в Самаре в четверг, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:3. В составе волжан голом отметился Заболонков, еще один мяч футболисты из республики Коми забили себе сами, сообщает пресс-служба самарцев.
– Наша команда – самая большая загадка из всех существующих в мини-футболе, – сказал после матча наставник «Динамо Самара» Максим Горбунов. – Мы настраиваемся на команды, находящиеся в верхней части турнирной таблицы, бьемся с ними на равных, добываем в этих футбольных сражениях очки и играем из рук вон плохо с аутсайдерами чемпионата. Разочарован действием некоторых футболистов нашей команды, вышедших на сегодняшний матч без должной мотивации. Будем исправлять ситуацию. Надеюсь, что в следующем матче с настроем и желанием играть и выигрывать у наших футболистов проблем не будет.
Второй матч 14 тура чемпионата страны между «Динамо Самарой» и «Новой генерацией» пройдет также в «МТЛ Арене» в пятницу, 21 февраля. Начало встречи – в 18:30 по самарскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU