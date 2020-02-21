Из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре эвакуировали 300 человек

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:12:03+03:00

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Сегодня утром, 21 февраля, в Самаре был эвакуирован торговый центр. В 9:27 сработала пожарная сигнализация на фудкорте «Вива Лэнда». Он располагается на четвертом этаже здания.

– По повышенному рангу вызова – пожар № 2 на место были отправлены спецподразделения. Они установили, что это было ложное срабатывание пожарной сигнализации, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В целях безопасности из здания эвакуировали 300 человек. Никто из них не пострадал. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU