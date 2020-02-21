В Самаре планируют построить пятиэтажный планетарий

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:53:37+03:00

Ввести объект в эксплуатацию собираются в 2021 году

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Рядом со зданием музея «Самара Космическая» планируется строительство планетария. На его проектирование направлено 16,4 миллиона рублей из городского бюджета. Проект должен быть готов уже в этом году. Сам объект планируется сдать в 2021 году.

– Планетарий будет занимать пять этажей, два из которых будут под землей. На крыше расположится астрономическая площадка. С нее можно будет следить за звездами и планетами через телескопы, – говорится в документах закупки.

В самом здании также предусмотрены кафе, сувенирные магазины, конференц-зал, а также звездный зал с проекционной системой. Вокруг здания проведут масштабное благоустройство. Там хотят организовать «астрономический парк».

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ИСТОЧНИК KP.RU