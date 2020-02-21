Самарцы пожаловались на ямы на Физкультурной

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:56:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Самары пожаловались в соцсетях на плохое состояние дороги на улице Физкультурной. По словам горожан, в районе пересечения с улицей Воронежской осталась большая яма, глубиной более 10 см. Самарцам ответил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

– Физкультурная нуждается в комплексном ремонте. В этом году будут продолжены работы от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда. В планах администрации поставить эту улицу на комплексный ремонт, – написал Владимир Василенко в твиттере.

Также он дал поручение департаменту городского хозяйства и экологии в течение 3-5 дней провести на данном участке ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU