2020-02-21T10:56:05+03:00
Общество

Самарцы пожаловались на ямы на Физкультурной

Горожанам ответил первый заместитель главы города Владимир Василенко
Владислав КИРСАНОВ
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В течение 3-5 дней на участке проведут ямочный ремонт ФОТО: https://twitter.com/illare78В течение 3-5 дней на участке проведут ямочный ремонт ФОТО: https://twitter.com/illare78
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Жители Самары пожаловались в соцсетях на плохое состояние дороги на улице Физкультурной. По словам горожан, в районе пересечения с улицей Воронежской осталась большая яма, глубиной более 10 см. Самарцам ответил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

– Физкультурная нуждается в комплексном ремонте. В этом году будут продолжены работы от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда. В планах администрации поставить эту улицу на комплексный ремонт, – написал Владимир Василенко в твиттере.

Также он дал поручение департаменту городского хозяйства и экологии в течение 3-5 дней провести на данном участке ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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