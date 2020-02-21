2020-02-21T11:41:44+03:00
Общество

Стало известно, когда вернут остановку «Ипподром» на пересечении Кирова и Московского шоссе

Самарцы уже давно просят это сделать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Остановку возле "Магнита" убрали при строительстве развязки на пересечении Кирова и Московского шоссеОстановку возле "Магнита" убрали при строительстве развязки на пересечении Кирова и Московского шоссеФото: Яндекс. Карты
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Жители Самары вновь обратились к чиновникам с просьбой вернуть остановку «Ипподром» на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Напомним, ранее она располагалась со стороны гипермаркета «Магнит», но при реконструкции дороги ее убрали.

- Прошу восстановить остановку на проспекте Кирова перед кольцом. Она очень нужна пожилым людям, чтобы попасть в храм и гипермаркет, - обратилась в твиттере к чиновникам местная жительница.

В департаменте транспорта Самары сообщили, что остановку эту обязательно вернут. Всю необходимую документацию сотрудники ведомства передали в работу департаменту городского хозяйства и экологии. Там же, в свою очередь, заявили, что обустройство остановочной площадки будет включено в план работ на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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